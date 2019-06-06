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Otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan- Malatya karayolunun Çiçek Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram ziyaretinden ilçe merkezine dönen Rıdvan Tuğcu'nun kullandığı 46 EZ 742 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak menfeze devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü Tuğcu ile Songül ve Fadime Tuğcu ve Nazife Aydın yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:23 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
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