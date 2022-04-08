Otomobil menfeze girdi, canlarını zor kurtardılar - Son Dakika
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Otomobil menfeze girdi, canlarını zor kurtardılar

08.04.2022 18:17
Otomobil menfeze girdi, canlarını zor kurtardılar

Tokat'ın Niksar ilçesinde menfeze giren otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde menfeze giren otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Niksar kara yolun Haydarbey Köyü mevkiinde meydana geldi. S.Ş. (68) idaresindeki 60 ACC 690 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Boş durumda bulunan sulama kanalında hızını almayan otomobil menfeze girerek durabildi. Çarpmanın etkisi ile otomobilde sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan A.T. (64) araçta sıkıştı. Olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İki kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından polis ve vatandaşların da yardımı ile sedye ile ambulansa taşındı. Niksar Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Otomobil menfeze girdi, canlarını zor kurtardılar
Otomobil menfeze girdi, canlarını zor kurtardılar
Otomobil menfeze girdi, canlarını zor kurtardılar
Otomobil menfeze girdi, canlarını zor kurtardılar

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Otomobil, İtfaiye, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil menfeze girdi, canlarını zor kurtardılar - Son Dakika


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