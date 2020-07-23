Otomobil mermer yüklü TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

ISPARTA'da mermer blok yüklü TIR ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. 32 FP 881 plakalı otomobil, 32 AAG 723 plakalı mermer blok yüklü TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki Çiçek Zeybek (41), Gamze Küçükberber (29), Efsane Özkan (15) ve Serhat Yılmaz (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.?Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çiçek Zeybek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.