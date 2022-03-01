Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı

01.03.2022 14:11

Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştıBALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Narlı mahallesi Ayvalık Burun Cami Kavşağında 10 KJ 938 pkalalı otomobil kontrolden çıkarak bölünmüş yolda karşı yönden gelen 10 HF 714 plakalı yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İlknur Bayar aracı içinde sıkışarak can verdi. Sıkışan sürücüyü araç içinde Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma timleri çıkardı. Kazada minübüs içinde bulunan yolcular Muharrem Ş., Abdülaziz A., Melisa S., Oktay G., Gülnazik K., yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile bölgedeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı
Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı
Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı
Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı
Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı
Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı
Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı
Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı
Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı

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Balıkesir, Otomobil, Edremit, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil bölünmüş yolun karşısına geçerek minibüs ile çarpıştı - Son Dakika
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