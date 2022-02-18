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OTOMOBİL MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

OTOMOBİL MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

18.02.2022 19:04

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında, TEM Otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden K.Ç. idaresindeki 38 YK 002 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.T. idaresindeki 57 AAR 041 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü K.Ç. ve aynı araçta bulunan A.T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
OTOMOBİL MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
OTOMOBİL MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

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TEM Otoyolu, Otomobil, Düzce, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika


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