Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı

10.04.2022 14:43
Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı

AMASYA'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

AMASYA'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Amasya Çorum kara yolu Yıldızköy mevkisinde meydana geldi. Abdurrahim Ortaç yönetimindeki 21 HD 374 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne aniden çıkan Adem Işık'ın kullandığı 34 ABE 294 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu, minibüs de şarampole uçtu. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Hasan Işık, Hüseyin Işık, Rüveyda Ünal Ortaç ve Muhammed Emin Ortaç (3) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı
Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı
Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı
Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı
YORUMLAR
500
Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı İzmir'de sıkıştırılan araç ağaca çarptı: 2 yaralı

Adem Işık, Otomobil, Amasya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:49:24. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil, minibüse çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement