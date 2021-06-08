ORDU OTOMOBİL, MİNİBÜSE ÇARPTI: 15 YARALI - Son Dakika

ORDU'nun Altınordu ilçesinde hızla girdiği kavşaktan dönemeyen otomobil, seyir halindeki yolcu minibüsüne çarptı. 15 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altınordu-Ulubey kara yolunda meydana geldi. Yunus Sönmez idaresindeki 52 ABL 190 plakalı otomobil, hızla girdiği kavşaktan dönemeyince, yolda seyir halinde olan Engin Doğan'ın kullandığı 52 M 2020 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada minibüsteki sürücü ile 11 yolcusu, otomobildeki sürücü ve yanındaki 2 kişi, yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı da, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; hızla ilerleyen otomobilin girdiği kavşakta dönemeyip, yandan çarptığı minibüsün, savrularak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarını da aşıp, beton direğe çarptığı görüldü.