Son dakika... Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

13.07.2022 09:13

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 05.30 sularında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Bayram Salik (34) yönetimindeki 44 AL 943 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yöne ilerleyen B.B. (46) idaresindeki 44 S 5037 plakalı minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada Bayram Salik olay yerinde hayatını kaybederken, E.T. (54) ise yaralandı.

Yaralı E.T. kaza sonrası getirildiği Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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