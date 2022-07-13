Kaza, 05.30 sularında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Bayram Salik (34) yönetimindeki 44 AL 943 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yöne ilerleyen B.B. (46) idaresindeki 44 S 5037 plakalı minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada Bayram Salik olay yerinde hayatını kaybederken, E.T. (54) ise yaralandı.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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