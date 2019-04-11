Otomobil, Minibüsle Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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AKSARAY'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:42 Kaynak: DHA
AKSARAY'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim
Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tunçbeden (38) yönetimindeki 68 FJ 644 plakalı otomobil, kavşakta Hamza Atav (23) yönetimindeki 50 AJ 371 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada iki araç hurdaya dönerken, sürücüler Tuçbeden ve Atav da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan Tunçbeden, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tunçbeden, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Atav'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Aksaray
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