Son Dakika Haberleri: Otomobil, Minibüsle Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil, Minibüsle Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

55 dakika önce

AKSARAY'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Otomobil, Minibüsle Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
AKSARAY'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. 

Kaza, saat 20.00 sıralarında  Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tunçbeden (38) yönetimindeki 68 FJ 644 plakalı otomobil, kavşakta Hamza Atav (23) yönetimindeki 50 AJ 371 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada iki araç hurdaya dönerken, sürücüler Tuçbeden ve Atav da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan Tunçbeden, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tunçbeden, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Atav'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:42 Kaynak: DHA
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