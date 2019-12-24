Otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle mobilya mağazasına çarpan üniversite öğrencisi Zeynep K.'nin (19) beraberindeki 2 arkadaşı yaralandı.

Otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle mobilya mağazasına çarpan üniversite öğrencisi Zeynep K.'nin (19) beraberindeki 2 arkadaşı yaralandı. Yapılan ölçümde sürücünün 0,64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza dün gece Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Zeynep K., yönetimindeki 16 ADV 059 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, mobilya mağazasının kapısına çarparak durabildi. Sürücü Zeynep K. yaralanmazken, aynı araçta bulunan okul arkadaşları Ahmet Y. (20) ve Hüseyin C. (19) yaralandı. 2 yaralı 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yapılan ölçümde Zeynep K.'nin 0,64 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri ehliyeti olmayan kayınvalidesine bile otomobil aldırmış
Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu Freni boşalan tır beş aracı biçti

Son Dakika Haberleri
19:06 Batman'da bir çoban otlattığı hayvanlarının yanında ölü bulundu - Son Dakika
19:06 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika
19:05 Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
19:05 (YENİDEN)KAĞITHANE'DE KARISINI VURAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
19:04 4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödülleri 15 Ocak'ta sahiplerini bulacak - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:07:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]