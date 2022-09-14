Chip Tuning nedir? Arabaya zarar veriyor mu? - Son Dakika
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Chip Tuning nedir? Arabaya zarar veriyor mu?

14.09.2022 19:09
Chip Tuning nedir? Arabaya zarar veriyor mu?

Otomobil modifiye tutkunlarının yeni gözdesi olan Chip Tuning nedir? Chip Tuning yaptırmak araca zarar verir mi?

Kullanmış olduğumuz otomobiller spor olmasa bile hem dış tasarımı hem de motor bloğu ve diğer sistem parçaları üzerinde yapacağımız değişiklikler ile aracın performansını ve görüntüsünü değiştirebiliriz. Son yıllarda ise araba üzerinde hiçbir fiziksel değişim gerektirmeyen yeni bir yöntemin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Peki Chip Tuning nedir? Arabaya fayda mı sağlar yoksa zarar mı verir?

Chip Tuning nedir ve nasıl uygulanır?

Günümüzde satılan otomobillerin neredeyse tamamında sistemin bütününü yöneten bir beyin bulunuyor. Kiminde yalnızca araca yetecek kadar, kiminde ise yolcuları eğlence sistemiyle eğlendirecek kadar gelişmiş olabiliyor.

Chip Tuning nedir? Arabaya zarar veriyor mu?

Fakat ortak noktaları araç ile ilgileri bilgileri barındırıyor ve yönetiyor olması. Örneğin fabrikada üretim hattından çıkan tüm Honda Civic'lerin hangi devirde nasıl vites değiştireceği, yakıt tasarruf modları vs gibi tüm yazılımları aynıdır.

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Fakat Chip Tuning adı verilen yazılım modifiyesi sayesinde bu ayarları değiştirmek mümkün. Hatta bazı durumlarda yalnızca yazılım değil, araca ek bir beyin görevi görecek çip takılabilir. Bu sayede aracı fabrika çıkışına göre daha performanslı bir hale getirebilir veya daha az yakıt tüketmesini sağlayabilirsiniz.

Genel olarak baktığımız zaten çok mantıklı bir işlem gibi duruyor. Zira motor bloğundaki tek bir vidayı bile değişmeden yalnızca bilgisayar ile aracın beynine bağlanarak yazılım ekleniyor ve bir anda beygir gücü artıyor.

Chip Tuning nedir? Arabaya zarar veriyor mu?

Tabii bu durum her zaman fayda sağlamayabilir. Zira aracı geliştiren kişiler 400 beygir verebilecek bir motoru 200 ile sınırlandırmıyorlar. Dolayısıyla yapılan ayarlamalar sonrasında tek bir vida bile değiştirmeden 80 beygir gücünü yükselttim diye sevindiğiniz aracın motoru elinizde kalabilir.

Fakat piyasada bu işi uzun yıllardır yapan ve on binlerce otomobil üzerinde denediği için en ideal ayarları bilen şirketler mevcut. Hatta farklı anlaşmalar çerçevesinde garanti sunanlar bile var. Dolayısıyla aracınıza özel yapılan ayarlar sonrasında 150 beygirlik motoru yazılım ile 170 beygire çıkarabilir, aynı zamanda daha az yakıt tüketmesini sağlayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

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