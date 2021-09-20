Otomobil, motorlu bisiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selda Öztürk 'ün kullandığı 07 ARP 477 plakalı otomobil, Çarşamba Pazarı yanında Şeyh Şamil Caddesi kavşağında Adem Özarslan'ın kullandığı 3 tekerlekli motorlu bisiklete çarptı. Kazada yola savrulan motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Hasan Aydoğan yaralandı. Aydoğan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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