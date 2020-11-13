Otomobil motoruna sıkışan köpek, 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Otomobil motoruna sıkışan köpek, 2 saatte kurtarıldı

*- Antalya'da bir sokak köpeği, bir otomobilin motor aksamına sıkıştı. *- Araç sahibinin farkettiği köpek, itfaiye ekibinin 2 saatlik çabası sonucu kurtarıldı ve veterinere götürüldü.İlginç olay Antalya'nın Liman Mahallesi Boğaçay Caddesi'nde yaşandı. Otomobilini iki gün önce cadde üzerinde park eden Turgay Batmaz, bu sabah döndüğünde motor bölümünden ses duydu. Otomobilin motor kaputunu açınca sıkışmış sokak köpeğini fark eden Batmaz, önce çevre esnaftan yardım istedi. Çevre sakinlerinin çabası yeterli olmayında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istendi. Kısa sürede caddeye gelen kurtarma ekibi, yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından köpeği sıkıştığı motor bölümünden kurtardı. Titreyen ve su verilen köpek, tekrar kaçmaması için boynundan iple bağlandı. İtfaiye ekipleri, "Biz ilk defa böylesine büyük bir köpeği motor bölümünden kurtardık" dedi.

Araç sahibi Batmaz ve arkadaşı, sıkışan köpeği tedavi için veterinere götürdü.