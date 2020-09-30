Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor - Son Dakika

Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor

SİNOP'ta motor ustası Turan Yavuz (67), ekibiyle 1 yıllık çalışma sonucu araba motoru sistemiyle çalışan 3 tekerlekli motosiklet üretti.

Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor, System.String[]

SİNOP'ta motor ustası Turan Yavuz (67), ekibiyle 1 yıllık çalışma sonucu araba motoru sistemiyle çalışan 3 tekerlekli motosiklet üretti. Yavuz, sipariş üzerine şimdiye kadar 23 tane ürettiği sıra dışı motosikletle, seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

Kentte yaşayan otomobil motoru ustası Turan Yavuz, 2007 yılında 13 kişilik ekibiyle araba motoru sistemini, motosiklete uyarlamak için kolları sıvadı. Yürütülen titiz çalışmalarla ekip, 1 yıllık uğraş sonucu, araba motoru sistemiyle çalışan 3 tekerlekli motosiklet üretmeyi başardı. Engelli vatandaşların kullanımına kolaylık sağlaması, motosiklette denge sorunu yaşayanların yanı sıra özel aparatlar takıldığında römork olarak da kullanılan sıra dışı motosiklet, 100 kilometrede 6,5 litre benzin tüketirken, saatte 140 kilometre hıza ulaşabiliyor. Dünyaca ünlü 'Harley-Davidson' motosikletine benzeyen tasarımda; sürücü ve arkasında özel dizayn edilen koltuktaki 1 kişi, konforlu yolculuk yapabiliyor. Yavuz, sipariş üzerine şu ana kadar 23 adet ürettiği motosikletle seri üretime geçmeyi planlıyor.

'BAŞKA BİR ARACA DA TAKILIYOR'2017 yılında üretim belgesi aldığını anlatan Yavuz, "23 tane piyasaya verdik, şu anda üretimimiz devam ediyor ama seri üretemiyoruz. Çünkü talep bulamıyoruz. Aracımız yüzde 100 yerlidir. Motoru yerli marka motordur. Bu araç, 140 kilometre sürat yapabiliyor. Aynı zamanda özel aparatlarıyla başka bir araca takılıyor ve römork olarak da kullanılıyor. O aparatların patenti bana aittir. 100 kilometrede 6,5 litre benzin yakıyor, çok kullanışlı. Şu ana kadar bizden yedek parça talep eden olmadı. 13 kişilik ekiple haftada bir tane üretiyoruz. Kapasiteyi artırabiliriz ama çalışan sayısını da artırmamız gerekir. Ancak onun için de pazar lazım" dedi.'SERİ ÜRETİME GEÇMEK İSTİYORUZ'3 tekerlekli motosikletin 70 bin TL olduğunu söyleyen Yavuz, "Bu aracı almak isteyenler, motor üzerinde dengede durmakta zorlanan kişilerdir. Girişimlerimiz var, birtakım sorunları çözersek seri üretim yapabiliriz. Seri üretime geçmek istiyoruz, ekip olarak biz buna hazırız" diye konuştu.

Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor
Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor
Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor
Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor
Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor

Turan Yavuz, Otomobil, Benzin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor - Son Dakika

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