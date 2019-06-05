Otomobil, motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü
1 saat önce
Biga'ya bağlı Göktepe Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında otomobil motosiklete arkadan çarparken kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Biga
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:36 Kaynak: İHA
'ya bağlı Göktepe
Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında otomobil motosiklete arkadan çarparken kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Osman Aytan (65) idaresindeki plakasız motosiklete, arkasından gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman Aytan'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen ambulans yaptı. Ağır yaralı olarak Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Aytan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ÇANAKKALE
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