Son Dakika Haberleri: Otomobil, motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü
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Otomobil, motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Biga'ya bağlı Göktepe Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında otomobil motosiklete arkadan çarparken kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil, motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü, System.String[]
Biga'ya bağlı Göktepe Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında otomobil motosiklete arkadan çarparken kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Osman Aytan (65) idaresindeki plakasız motosiklete, arkasından gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman Aytan'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen ambulans yaptı. Ağır yaralı olarak Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Aytan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:36 Kaynak: İHA
Göktepe, Biga, Güncel
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