Otomobil Motosiklete Böyle Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Otomobil motosiklete böyle çarptı: 2 yaralıKİLİS - Kilis'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kamaralara yansıdı.
Otomobil motosiklete böyle çarptı: 2 yaralı
KİLİS - Kilis
'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kamaralara yansıdı. İslahiye
Caddesi Ismar kavşağına hızlı giren otomobil motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza şehir polis kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:12 Kaynak: İHA
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