Son Dakika Haberleri: Otomobil Motosiklete Böyle Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil Motosiklete Böyle Çarptı: 2 Yaralı

1 saat önce

Otomobil motosiklete böyle çarptı: 2 yaralıKİLİS - Kilis'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kamaralara yansıdı.

Otomobil motosiklete böyle çarptı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kamaralara yansıdı.
İslahiye Caddesi Ismar kavşağına hızlı giren otomobil motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza şehir polis kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Kilis, Yerel
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