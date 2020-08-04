Otomobil, motosiklete çarpıp kaçtı - Son Dakika

Olay yerine çağırılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Görgü tanıklarının anlattığına göre çarpan aracın siyah renkli Fiat Doblo marka araç olduğu belirtildi.

Kaza, Nurdağı - İslahiye yolu şehir merkezi yol ayrımında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil sürücüsü aynı yönde seyir eden N.M. 'in kullandığı 27 SH 894 plakalı motosiklete çarptı. kazada motosiklet sürücüsü N. M. ile annesi E. M. motosikletten savrularak yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:27

Kaynak: İHA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu belli oldu