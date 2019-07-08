Son Dakika Haberleri: Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Barış K. yönetimindeki 38 GN 669 plakalı otomobil Süleyman Karatay'ın idaresindeki 58 RB 391 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan sürücü Barış K. (35) ve araçta bulunan Beril Z.K. (1), Emir T.K. (4) ve Bediha K. (31) yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevrede "Çorapçı Süleyman" olarak tanınan motosiklet sürücüsü Süleyman Karatay'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları kaza yerine akın etti. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:13 Kaynak: İHA
Gemerek, Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tüfekle şaka ölümle bitti Efsane türkü Mihriban'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı! FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 21:17:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]