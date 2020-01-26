Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 PM 040 plakalı özel otomobil, İ.B. idaresindeki 10 ACD 160 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla, ilgili polisin araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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