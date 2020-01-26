Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 PM 040 plakalı özel otomobil, İ.B. idaresindeki 10 ACD 160 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla, ilgili polisin araştırması sürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti