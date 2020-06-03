Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Olayda iki araçta da maddi hasar meydana gelirken kazaya karışan motor otoparka çekildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçe merkezinden Anamur istikametine doğru seyir halinde olan 44 ABV 262 plakalı aracın sürücüsü Ramazan Budanur, hatalı solama yapan araca çarpmamak için direksiyonunu sağa kırınca sağ şeritte seyir halinde bulunan 07 UY 738 plakalı motorsiklete çarptı. Kazada motorsiklet sürücüsü Mehmet Şen ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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