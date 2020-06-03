Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Hatalı solama yapan araca çarpmamak için hamle yapan otomobil sürücüsü seyir halindeki motosiklete çarptı.
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi İtfaiye Kavşağında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
İlçe merkezinden Anamur istikametine doğru seyir halinde olan 44 ABV 262 plakalı aracın sürücüsü Ramazan Budanur, hatalı solama yapan araca çarpmamak için direksiyonunu sağa kırınca sağ şeritte seyir halinde bulunan 07 UY 738 plakalı motorsiklete çarptı. Kazada motorsiklet sürücüsü Mehmet Şen ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayda iki araçta da maddi hasar meydana gelirken kazaya karışan motor otoparka çekildi.