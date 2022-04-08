Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

08.04.2022 13:52
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8509 Sokak'tan 6561 Sokak'a gitmekte olan Mehmet İ.'nin kullandığı 07 LC 879 plakalı otomobil, Yekvan Y.'nin kullandığı 07 ADN 400 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yekvan Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yasemin Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, başlarındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattıkları öğrenildi. - ANTALYA

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

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Otomobil, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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