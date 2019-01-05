Son Dakika Haberleri: Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

7 dakika önce

Kilis'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kamaralara yansıdı.

Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Kilis'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kamaralara yansıdı.

İslahiye Caddesi Ismar kavşağına hızlı giren otomobil motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza şehir polis kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

Islahiye, Kilis, 3. Sayfa
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