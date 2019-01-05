Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

Kilis'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kamaralara yansıdı.

Kilis'te otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye kamaralara yansıdı.



İslahiye Caddesi Ismar kavşağına hızlı giren otomobil motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza şehir polis kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - KİLİS

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