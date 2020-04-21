Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile motosiklet kaza yaptı. Olayda otomobilin çarptığı motosiklette bulunun iki kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hastaneye kaldırıldı.



Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ