Son Dakika Haberleri: Otomobil Motosiklete, Motosiklet de Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil Motosiklete, Motosiklet de Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

2 dakika önce

Samsun'da otomobilin motosikletli kuryeye, motosikletin de savrulup yoldan geçen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil Motosiklete, Motosiklet de Yayaya Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'da otomobilin motosikletli kuryeye, motosikletin de savrulup yoldan geçen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami D. idaresindeki 55 BCM 13 plakalı otomobil yol ayrımında Şuayip Ö. isimli motosikletli kuryeye çarptı. Kurye ise motosikletiyle savrulduktan sonra Ayten Ö. isimli yayaya çarptı. Kazanın etkisiyle kurye ve yaya hafif bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken yaralılar, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:01 Kaynak: İHA

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