Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü
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Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölüİZMİR – İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü
İZMİR – İzmir
'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa
ilçesi Bağyurdu
Mahallesi yakınlarında İzmir- Ankara
karayolu üzerinde, F.M.T yönetimindeki 35 KTZ 48 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Hüseyin Çelik
yönetimindeki 45 KB 9048 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken jandarma ekipleri otomobil sürücüsü F.M.T.'yi gözaltına aldı.
Bölgede trafik ve jandarma ekipleri çalışmalar yaparken E-96 karayolu İzmir istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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