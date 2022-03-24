Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak S. idaresindeki 55 BRK 84 plakalı otomobil ile Emirhan Furkan Y.'nin kullandığı 55 AHA 365 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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