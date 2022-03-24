Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

24.03.2022 22:36

Samsun'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak S. idaresindeki 55 BRK 84 plakalı otomobil ile Emirhan Furkan Y.'nin kullandığı 55 AHA 365 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Merzifon'da park halindeki otomobil yandı Merzifon'da park halindeki otomobil yandı 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum

Bahçelievler Mahallesi, Otomobil, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Chelsea'den vazgeçti! Şimdi Abramovich'le iş yapmak istiyor: Muhsin Bayrak'tan Roman Abramovich'e malikane sözü
22:07 Başkentte otobüslerin 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başlıyor
21:58 A Milli Takım'ın ilk 11'i taraftarı çileden çıkardı! Teknik adama eleştiri yağdı
17:03 Tarık Mengüç'ten şaşırtan açıklama: Sesimi sigortalattım
21:20 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: 77 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi
21:17 Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüşmesini anlattı: Hem Ukrayna savaşını hem Türk-Fransız ilişkilerini konuştuk
21:15 ABD Başkanı Biden, Rusya'nın kimyasal tehdidini yanıtladı: Karşılık veririz!
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek
20:32 İzmit depreminin molozlarından 9 aylık bebek olarak kurtarıldı, Galatasaray'ın yıldızı oldu: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun az bilinen hikayesi!
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 22:46:58. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement