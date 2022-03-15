Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Antalya Caddesinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde meydana geldi. Edinilen biliye göre Mehmet Aksoy'un kullandığı 07 NNC 28 plakalı otomobil, aynı istikamette yolun sağında seyir halindeki Abdurrezzak Yardımcı 'nın kullandığı 34 CRV 566 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdurrezzak Yardımcı ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sude Kalay yaralandı. Başlarındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatan yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, otomobil sürücüsünün sol şeritte giderken ani bir kararla sağ tarafa döndüğünü, arka arkaya gitmekte olan 2 motosikletten birisi çarpılmaktan son anda kurtulurken diğerinin kurtulamadığını söyledi.