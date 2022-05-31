Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

31.05.2022 21:43

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletli sürücü yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletli sürücü yaralandı.

Kaza, Muratlı Saat Kulesi meydanında meydana geldi. İddiaya göre, Melih S. idaresindeki 59 AFM 230 plakalı motosiklete, Kasım K. yönetimindeki 34 AFD 727 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. Başında kaskının takılı olması motosikletli sürücünün ağır yaralanma ihtimalini önlerken, 112 Sağlık ekipleri yaralı sürücü Melih S.'yi ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Emniyet Trafik ekipleri ise kaza mahallinde inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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