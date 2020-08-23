Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü - Son Dakika

Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra sırasında kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine çıktı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra sırasında kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine çıktı. Aracın ön kısmı, suya gömülürken, sürücü ve yanındaki kadın kazada yaralanmadı. Kaza, sabah saatlerinde, Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde meydana geldi. Melen Nehri kıyısında geri manevra yapan, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti. Geri geri giden otomobil, nehrin kenarındaki teknenin üzerine düştü. Otomobilin arka kısmı teknenin üzerinde kalırken, ön kısmı ise suya battı. Kadın sürücü ve araçta bulunan diğer kadın, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazada, tekne ve otomobil hasar gördü. Balıkçıların yardımıyla otomobil, kıyıya çekildi.



Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:42

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı

Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı

İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı

Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu

Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor

Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi

Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı

Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu

Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek

Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi

Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda

Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı

Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!

100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük