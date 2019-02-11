Son Dakika Haberleri: Otomobil Nehir Kıyısına Düştü 2 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil Nehir Kıyısına Düştü 2 Ölü, 2 Yaralı

2 gün önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin takla atarak Büyük Menderes Nehri'nin kıyısına düştüğü kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil Nehir Kıyısına Düştü 2 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin takla atarak Büyük Menderes Nehri'nin kıyısına düştüğü kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Kavakköy Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Şaşma (28) yönetimindeki 20 ABF 138 plakalı otomobil, takla atarak Menderes Nehri'nin kıyısına uçtu. Sürücü Şaşma ile araçtaki Bayram Kızıloğlu (30), Mertan Korkmaz ve Hüseyin Doğur kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Şaşma ile araçtaki Bayram Kızıloğlu'nun öldüğü belirledi. Araçta sıkışan Korkmaz ve Doğur ise itfaiye ekiplerince kurtarılıp, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:05 Kaynak: DHA

Çivril, Menderes Nehri, Güncel
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