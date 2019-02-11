Son Dakika Haberleri: Otomobil Nehre Uçtu: 2 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil Nehre Uçtu: 2 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil Büyük Menderes Nehri'ne uçtu.

Otomobil Nehre Uçtu: 2 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil Büyük Menderes Nehri'ne uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli- Çivril karayolu Kavakköy Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Şişman yönetimindeki 20 ABF 138 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Büyük Menderes Nehri'ne uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, otomobil sürücüsü Soner Şişman ve yanında oturan Bayram Kızıloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan arka koltuktaki Mertan Korkmaz ve Hüseyin Doğur'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Soner Şişman ve Bayram Kızıloğlu'nun cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:09 Kaynak: İHA

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