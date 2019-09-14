Otomobil öğrenci servisine böyle çarptı
1 saat önce
Otomobil öğrenci servisine böyle çarptıKAYSERİ - Kayseri'de otomobilin öğrenci servisine çarptığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
Otomobil öğrenci servisine böyle çarptı
KAYSERİ - Kayseri'de otomobilin öğrenci servisine çarptığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Karacabey Sokak üzerinde meydana gelen kazada otomobil, öğrenci servisine çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, otomobilin yavaşlaması da olası bir faciayı önledi. Öte yandan, meydana gelen trafik kazası da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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