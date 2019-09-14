Son Dakika Haberleri: Otomobil öğrenci servisine böyle çarptı
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Otomobil öğrenci servisine böyle çarptı

1 saat önce

Otomobil öğrenci servisine böyle çarptıKAYSERİ - Kayseri'de otomobilin öğrenci servisine çarptığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Otomobil öğrenci servisine böyle çarptı

KAYSERİ - Kayseri'de otomobilin öğrenci servisine çarptığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Karacabey Sokak üzerinde meydana gelen kazada otomobil, öğrenci servisine çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, otomobilin yavaşlaması da olası bir faciayı önledi. Öte yandan, meydana gelen trafik kazası da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobil öğrenci servisine böyle çarptı

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
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