Otomobil, Öğrenci Servisine Çarptı: 3 Yaralı
49 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobil, karşı yönden gelen öğrenci servisine çarptı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde bir otomobil, karşı yönden gelen öğrenci servisine çarptı. Kazada 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı.
Kaza, Çorlu İstasyon Caddesi kamyon yolu üzerinde meydana geldi. Ergene
ilçesine giden Saim Eraslan'ın kullandığı 59 AAN 917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçip, Kudret Eren'in kullandığı 59 J 1133 plakalı öğrenci servisine yandan çarptı. Öğrenci servisi yoldan çıkıp, tarlaya girdi.
Kazada 2 öğrenci ile servis rehberi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
- Çorlutekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:35 Kaynak: DHA
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