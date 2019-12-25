Otomobil öğrencilere çarptı - Son Dakika

Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrencilere otomobil çarptı.



Kaza, Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi n'de meydana geldi. Mehmet Ekinci yönetimindeki 02 DA 747 plakalı otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2'nci sınıf öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralılardan Muhammed Eren Ölbeci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ADIYAMAN