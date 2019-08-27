Otomobil okul bahçesine girdi: 2 yaralı
1 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobilin okul bahçesine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:12 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobilin okul bahçesine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A.B. yönetimindeki 33 SY 106 plakalı otomobil, Adana Bulvarı Atatürk Mahallesi'nde bir özel okulun çit duvarını yıkıp okul bahçesine girdi.
Kazada sürücü M.A.B. ve yanındaki O.A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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