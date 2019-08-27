Son Dakika Haberleri: Otomobil okul bahçesine girdi: 2 yaralı
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Otomobil okul bahçesine girdi: 2 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobilin okul bahçesine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil okul bahçesine girdi: 2 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobilin okul bahçesine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A.B. yönetimindeki 33 SY 106 plakalı otomobil, Adana Bulvarı Atatürk Mahallesi'nde bir özel okulun çit duvarını yıkıp okul bahçesine girdi.

Kazada sürücü M.A.B. ve yanındaki O.A. yaralandı.


Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:12 Kaynak: AA
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