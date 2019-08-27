Son Dakika Haberleri: Otomobil okul duvarına çarptı: 2 yaralı
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Otomobil okul duvarına çarptı: 2 yaralı

29 dakika önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak okulun bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil okul duvarına çarptı: 2 yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak okulun bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.B. yönetimindeki 33 SY 106  plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle özel okulun bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile yanındaki O.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:47 Kaynak: DHA
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