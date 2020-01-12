Otomobil okul duvarını yıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil okul duvarını yıktı - Son Dakika

Otomobil okul duvarını yıktı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobil, okul bahçe duvarını yıkarak içeri girdi.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobil, okul bahçe duvarını yıkarak içeri girdi.


Olay, gece saatlerinde Muratlı'nın Turan Mahallesi'nde 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; G.B. (25) sevk ve idaresindeki otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde yoldan çıkarak Talatpaşa İlkokulu'nun bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın büyük bölümü yıkıldı.


İhbar üzerine olay yerine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, araç sürücüsü G.B.'yi karakola götürdü. Sürücünün okulun tüm masraflarını karşılayacağı öğrenildi.


Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
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