Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı

29.05.2022 13:41

Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı Siirt'te kontrolden çıkan bir otomobil, önce ağaca sonra ise park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı

SİİRT - Siirt'te kontrolden çıkan bir otomobil, önce ağaca sonra ise park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kent merkezi Hami Efendi Caddesi üzerinde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan lüks otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan lüks otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 14:26:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra park halindeki araca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement