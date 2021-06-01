Otomobil önce aydınlatma direğine sonra başka araca çarptı - Son Dakika

Otomobil önce aydınlatma direğine sonra başka araca çarptı

Kazada bir ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil, savrularak önündeki hafif ticari araca arkadan çarptı. İki aracın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Güvenevler Mahallesi İpek Yolu üzerinde meydana geldi. İpek Yolu üzerinden kent merkezi istikametine doğru seyreden 27 AEP 048 plakalı Renault marka araç, şoför Mahmut K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Direğe çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden 27 UP 446 plakalı Citroen marka hafif ticari araca çarptı.

Otomobil kaza sonucu hurdaya dönerken, hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada şoför Mahmut K., Cennet K. ve torunu hafif yaralanırken, hamile Fatma E. ağır yaralandı. Kazada yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesi ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti.

Kazanın ardından İpek Yolu'nda oluşan trafik yoğunluğu 2 şeritten kontrollü devam etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.