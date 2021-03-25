SİVAS Otomobil önce bisikletliye, sonra yayaya çarptı - Son Dakika

Otomobil önce bisikletliye, sonra yayaya çarptı

SİVAS'ta otomobilin önce bisiklet, ardından yayaya çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Raylı Sokak üzerinde meydana geldi. Safiye Kervan Kıran kullandığı 60 TR 710 plakalı otomobiliyle sokağa gireceği sırada önce aynı yönde ilerleyen Canpolat Işık'ın kullandığı bisiklete, ardından yaya Tolgahan Daşdelen'e çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Canpolat ve yaya Daşdelen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsünü olay yerine gelen yakınları teskin etti.