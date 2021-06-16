Otomobil önce çocuğa sonra otobüse çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

- Otomobil önce çocuğa sonra otobüse çarptı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeyken yola çıkan çocuğa çarpan otomobil, daha sonra park halindeki otobüse çarparak durabildi.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer U. idaresindeki 41 BY 488 plakalı Opel marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, A.E. isimli bir çocuk bir anda yola çıktı. Çocuğun yola çıktığını fark eden otomobil sürücüsü direksiyonu kırarak çocuğa çarpmamaya çalıştı. Buna rağmen çocuğa çarpan otomobil, daha sonra ise yol kenarında park halinde bulunan 41 P 2967 plakalı otobüse çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer U., sürücünün yanında bulunan K.B. ve otomobilin çarptığı A.E. isimli çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.