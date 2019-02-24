Son Dakika Haberleri: Otomobil, Önce Duvara Sonra Direğe Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil, Önce Duvara Sonra Direğe Çarptı: 2 Yaralı

32 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin duvara ve ardından da elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü anne ve 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

Otomobil, Önce Duvara Sonra Direğe Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin duvara ve ardından da elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü anne ve 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine D.'nin kullandığı 59 PS 045 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce adliye sarayının duvarına ardından da beton elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Emine D. ile araçta bulunan 5 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralı anne ve oğluna ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis'e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:38 Kaynak: İHA

Elbistan, Kahramanmaraş, Anne, 3. Sayfa
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