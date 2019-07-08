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Otomobil önce hafif ticari araca, sonra elektrik trafosuna çarptı: 3 yaralı

28 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce önünde seyir halinde olan hafif ticari araca, sonra elektrik trafosuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobil önce hafif ticari araca, sonra elektrik trafosuna çarptı: 3 yaralı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce önünde seyir halinde olan hafif ticari araca, sonra elektrik trafosuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Beşevler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan T. idaresindeki 67 ZZ 702 plakalı otomobil ile İdris B. yönetimindeki 11 SD 106 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Okan T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Onur Can G. ve Fadime S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü Okan T. ile Onur Can G. Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Fadime S. ise Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazanın etkisiyle trafonun devrilmesiyle Beşevler köyü bir süre elektriksiz kaldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:26 Kaynak: İHA
Beşevler, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa
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