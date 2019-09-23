Son Dakika Haberleri: Otomobil önce kamyona sonra bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil önce kamyona sonra bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, önce kamyona, ardından bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Sibel Kaygısız (42) yaralandı, yanındaki Aysel Kaygısız (64) ise hayatını kaybetti.

Otomobil önce kamyona sonra bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, önce kamyona, ardından bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Sibel Kaygısız (42) yaralandı, yanındaki Aysel Kaygısız (64) ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Balıkesir- Bursa yolunun Karacabey mevkisinde meydana geldi. Sibel Kaygısız yönetimindeki 35 ADS 592 plakalı otomobil, Kadir Sarıtabak'ın kullandığı 16 JNP 91 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyere çarptı. Kazada Sibel Kaygısız ile yanındaki Aysel Kaygısız (64) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aysel Kaygısız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sibel Kaygısız ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Balıkesir- Bursa yolunda ulaşımda aksama oldu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Karacabey, Kaygısız, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti! Yaşananlar kamerada Yaşlı kadın, ölen eşinin kuklasıyla düğün konvoyunun önünü kesti Kız çocuklarını istismar ederek fuhuşa zorlayan şahıs tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:09:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil önce kamyona sonra bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]