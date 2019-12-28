Otomobil önce motosiklete sonra başka bir otomobile ve çöp konteynerlerine çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil önce motosiklete sonra başka bir otomobile ve çöp konteynerlerine çarptı - Son Dakika

Otomobil önce motosiklete sonra başka bir otomobile ve çöp konteynerlerine çarptı

6 saat önce

BAĞCILAR'da bir otmobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir motosiklete sonra da başka bir otomobile çarptıktan sonra çöp konteynerlerine vurdu.

Otomobil önce motosiklete sonra başka bir otomobile ve çöp konteynerlerine çarptı, System.String[]

BAĞCILAR'da bir otmobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir motosiklete sonra da başka bir otomobile çarptıktan sonra çöp konteynerlerine vurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlara çarpan otomobil sürücüsünün 0.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaza, Göztepe mahallesinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. 34 AN 1540 plakalı aracı kullanan T.K., Batışehir kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce yol kenarında park halindeki motosiklet ve bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, çöp konteynerlerine vurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, motosiklet ve otomobillerde hasar meydana gelirken, çöp konteynerleri dağıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bir süre inceleme yaptı. Sağlık ekipleri de sürücü T.K.'yı kontrolden geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı ölçümde sürücünün 0.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.


İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:57 Kaynak: DHA
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