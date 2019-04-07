Son Dakika Haberleri: Otomobil Önce Refüje, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Ölü

Otomobil Önce Refüje, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Ölü

1 saat önce

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil Önce Refüje, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Ölü, System.String[]
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu Devrek ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aykut K. (30) idaresindeki 67 LR 509 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan şoför Aykut K. ve yolcu olarak bulunan Tayfun K. (30) hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:10 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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