Otomobil, Önce Taksiye, Ardından da İş Yerlerinin Duvarına Çarptı
27 dakika önce
BURSA'da taksiye çarpıp kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerinin dükkanına çarptı.
BURSA'da taksiye çarpıp kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerinin dükkanına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi
Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu indirdikten sonra trafik akışını kontrol etmeden hareket ettiği öne sürülen Necmi Oruç yönetimindeki 15 T 0050 plakalı taksiye, arkadan gelen Yusuf Kurtuluş
yönetimindeki 34 BIH 573 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerlerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kurtuluş hafif yaralandı. Yusuf Kurtuluş'a, çağırılan ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:14 Kaynak: DHA
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