Otomobil önce tarım aracına, ardından duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil önce tarım aracına, ardından duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil önce tarım aracına, ardından duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde önce park halindeki tarım aracına, ardından da bir evin bahçe duvarına çarpan otomobildeki Emre Kılıç (19) ile amcasının oğlu Mustafa Kılıç (28) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil önce tarım aracına, ardından duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde önce park halindeki tarım aracına, ardından da bir evin bahçe duvarına çarpan otomobildeki Emre Kılıç (19) ile amcasının oğlu Mustafa Kılıç (28) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Şarkikaraağaç ilçesi Orta Mahalle 130. Konya Caddesi'nde meydana geldi. Murathan Bozdağ'ın (20) kontrolünden çıkan 32 SN 626 plakalı otomobil, patpat diye tabir edilen park halindeki tarım aracına çarptı. Yan yatıp sürüklenen otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Tavanı içe doğru bükülen otomobil hurdaya döndü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Emre Kılıç ve amcasının oğlu Mustafa Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücü Murathan Bozdağ ile Mustan Bozdağ (20) ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılardan Mustan Bozdağ Isparta Şehir Hastanesi'ne, Murathan Bozdağ ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Emre Kılıç ve Mustafa Kılıç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.


Şarkikaraağaç, Emre Kılıç, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:27 Kaynak: DHA
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