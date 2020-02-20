Otomobil önce tır'a ardından bariyerlere çarptı 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil önce tır'a ardından bariyerlere çarptı 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil önce tır'a ardından bariyerlere çarptı 2 yaralı

1 saat önce

Otomobil önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı 2 yaralıBURSA-Ankara karayolunda otomobil önce TIR'a sonra bariyerlere çarptı.

Otomobil önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı 2 yaralı

BURSA- Ankara karayolunda otomobil önce TIR'a sonra bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Bursa-Ankara karayolu Çitli mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Özkan (67) yönetimindeki 10 RT 544 plakalı otomobil, Çitli Mahallesi kavşağında dönen Hikmet Coşkun (49) yönetimindeki 16 VU 922 dorse plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Özkan ile araçta bulunan Cuma Altundal (78) yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil önce tır'a ardından bariyerlere çarptı 2 yaralı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:39 Kaynak: DHA
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