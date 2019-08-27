Son Dakika Haberleri: Otomobil, öndeki otomobile çarptı: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil, öndeki otomobile çarptı: 8 yaralı

41 dakika önce

AKSARAY'da, otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

Otomobil, öndeki otomobile çarptı: 8 yaralı, System.String[]
AKSARAY'da, otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Taner Yıldırım (25) yönetimindeki 35 ALH 10 plakalı otomobil, Fatih Yılmaz (36) yönetimindeki 46 AY 068 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, iki sürücü ile birlikte otomobillerdeki İsmail Yılmaz (59), İbrahim Kapak (52), Selin Necip Yılmaz (40), Emir Gümüş (17), Sena Nur Altuntaş (23) ve Ebubekir Altuntaş (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Aksaray, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltı
Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanıyor, yerini zincir marketler alıyor S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:46:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, öndeki otomobile çarptı: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]